Lanazione.it - Nave incagliata. Posizionate due ancore per ’potenziare’ la stabilità del cargo

Massa, 6 marzo 2025 – Il nostro mare, come risorsa economica, o come luogo dove si sta gestendo l’emergenza, viene discusso ai tavoli che contano. Il sindaco di Massa Francesco Persiani si è recato a Roma dove ha partecipato agli Stati Generali del Turismo Balneare, organizzato dal sindacato italiano balneari: “Un appuntamento fondamentale per il futuro delle nostre coste e del comparto turistico italiano. E stata un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori del settore, in un momento cruciale per chi opera sul nostro litorale. Massa è una città di mare e il turismo balneare è una risorsa da valorizzare, tutelare. Continuerò a portare avanti le istanze del nostro territorio per quanto di mia competenza, affinché non venga penalizzato da scelte incerte e poco lungimiranti”.