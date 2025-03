Ilfattoquotidiano.it - N?tya??stra a confronto con la Poetica di Aristotele: il piacere dello spettatore

Come promesso, torno sul trattato teatrale indiano N?tyas?stra, ovvero “Scienza del teatro” (d’ora in poi, N?), di cui è appena uscita la prima edizione italiana (con la traduzione di Maddalena Italia e i saggi di Marilia Albanese, Tiziana Barbiero, Giuliano Boccali, Shashi Deshpande, Ricardo Gomes, Mirella Schino). Vale la pena riparlarne perché si tratta di una delle tre grandi teorie classiche del teatro, accanto alladi(IV secolo a. C.) e ai testi di Zeami in Giappone (XIV secolo). Forse la più importante, almeno per ampiezza e completezza della trattazione, che non esclude davvero nessuna delle tante componenti dell’arte teatrale.Lasciando da parte l’affascinante raccolta di scritti di Zeami, è suldel N? con lache mi concentrerò in questa sede.