Oasport.it - NASCAR, Phoenix apre la parentesi sulla ‘West Coast’

Leggi su Oasport.it

Inizia laper laCup Series 2025 con il doppio appuntamento trae Las Vegas. Iniziamo dall’Arizona prima di spostarci nello Stato del Nevada per due week-end molto particolari che successivamente verranno riproposti a fine anno all’interno deiPlayoffs.sarà infatti nuovamente la sede del ‘Championship 4’, mentre il secondo catino è stato confermato come primo dei tre atti del ‘Round of 8’. Tutti i protagonisti si troveranno quindi a provare due circuiti decisivi nell’economia dell’assegnazione del titolo, impianti in ogni caso ben conosciuti da tutti.Christopher Bell (2024), William Byron (2023) Chase Briscoe (2022), Martin Truex Jr. (2021) e Joey Logano (2020) sono i piloti ancora nello schieramento con almeno una vittoria nell’attuale conformazione del tracciato che è stato sensibilmente modificato prima del 2020.