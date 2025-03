Napolipiu.com - Napoli, scudetto a quota 86? I calcoli della volata finale

Come riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli non vuole farsi distrarre dai calcoli, ma a Castelvolturno nessuno può ignorare il sogno. A 11 giornate dalla fine, con un solo punto di distacco dall'Inter, il traguardo è alla portata e i numeri iniziano a delineare un quadro chiaro della corsa al titolo. Quanti punti servono per lo scudetto? L'obiettivo per il Napoli potrebbe essere 86 punti, considerata sufficiente per tagliare il traguardo davanti a tutti. Con l'Inter impegnata su tre fronti (Serie A, Champions League e Coppa Italia), la possibilità di qualche passo falso nerazzurro è concreta. Secondo i calcoli? Servirebbero 9 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 11 giornate, chiudendo a 86 punti.