Puntomagazine.it - Napoli Mergellina e Posillipo: 250 chili di alimenti sequestrati, i controlli dei Carabinieri nei ristoranti sul lungomare

neidi: sequestri e sanzioniIdella Compagnia diBagnoli, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del personale dell’ASL di, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di, con particolare attenzione alle attività di ristorazione.Nel corso delle verifiche, sono stati ispezionati trein via Caracciolo, riscontrando diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e amministrativa. In uno dei locali sono staticirca 250 kg diin cattivo stato di conservazione ed è stata disposta la sospensione dell’attività di laboratorio. Sono state inoltre elevate sanzioni per un importo complessivo di 2.500 euro e rilevata la presenza di un lavoratore in nero, con posizione amministrativa al vaglio.