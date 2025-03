Napolipiu.com - Napoli, la quota Premier funziona: McTominay, Gilmour e Billing trascinano Conte

Leggi su Napolipiu.com

, la">Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ilha trovato nel suo trio “inglese” un valore aggiunto fondamentale per la stagione. Inglese nel senso diLeague, sia chiaro: Scott, pur essendo nato in Inghilterra, gioca con la nazionale scozzese, così come Billy, mentre Philipveste la maglia della Danimarca. Tutti e tre sono stati pescati nel campionato più intenso d’Europa, e tutti e tre hanno già lasciato il segno.è arrivato in estate dal Manchester United,è stato voluto danegli ultimi istanti del mercato estivo, mentre, eroe della sfida con l’Inter, si è unito alla squadra a gennaio in prestito dal Bournemouth. Gol, punti, energia e determinazione: ognuno ha contribuito in modo decisivo, mostrando carattere nei momenti difficili e freddezza in quelli chiave.