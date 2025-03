Ilnapolista.it - Napoli, il rinnovo di Anguissa in stand-by (Fabrizio Romano)

Secondo quanto riportasu X, ildicon ilè inby. Ancora non si sanno i motivi di questa frenata, al momento però tutto le opzioni sono sul tavolo.Scrive su X:“La trattativa per il nuovo accordo tra Franck Zamboe ilè ora in-by. L’accordo sul nuovo contratto era vicino ma mai siglato. e ora tutte le opzioni sono di nuovo aperte per il suo futuro”. Negotiations over new deal between Franck Zamboandare now in-by.The agreement over new contract was close but never sealed. and now all the options are open again for his future. pic.twitter.com/crqHwBAfOh—(@) March 6, 2025Billing: «Cerco di imparare dae McTominay»Philip Billing, uno dei neo-acquisti del, ha parlato a Radio Crc del suo arrivo in Italia e dei centrocampisti azzurri, suoi compagni di reparto.