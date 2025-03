Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina, Gilmour o Billing? Conte ha già deciso la formazione

Antonioha già: con quale modulo e quali interpreti scenderà in campo ilcontro la.Iltornerà in campo domenica per affrontare laallo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono chiamati a mantenersi nella scia dell’Inter capolista e distante appena un punto. Si tratta, probabilmente, di uno degli impegni più difficili fra quelli che vedrano gli azzurri in campo sino a fine campionato, soprattuto visto ilmporaneo impegno dell’Inter decisamente più agevole contro il Monza fanalino di coda in classifica., il probabile 11 diC’è tanta curiosità in merito allache schiereràper la gara. Il tecnico ha infatti schierato nelle ultime settimane un 3-5-2 con Raspadori accanto a Lukaku. Secondo quanto riportato da “Il Mattino” questo modulo dovrebbe essere confermato anche nella prossima gara contro i viola, senza alcun ritorno al caro vecchio 4-3-3.