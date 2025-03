Terzotemponapoli.com - Napoli-Fiorentina, difesa a 4?

Ilcontinua la preparazione in vista dello scontro contro la. I viola stasera sono impegnati nella sfida di Conference contro il Panathinaikos che potrebbe togliere loro qualche energia. Tuttavia, nella sfida del Maradona daranno sicuramente tutto per tentare di rientrare in corsa per un posto per l’Europa che conta. A Castel Volturno Antonio Conte starebbe provando di nuovo laa 4., prove dia 4Il ripristino dellaa quattro nella prossima sfida contro lapotrebbe rappresentare una soluzione efficace per Antonio Conte. Fortunatamente, Spinazzola e Olivera sono tornati a disposizione, mentre l’attacco, con la coppia Raspadori-Lukaku, potrebbe ancora prevalere nel ballottaggio. In mezzo al campo, dopo una prestazione notevole contro l’Inter, Gilmour ha visto accrescere le proprie chance di essere schierato, ma anche Billing è pronto a farsi valere.