Napoli, dà un pugno allo stomaco a un infermiere al CTO: denunciata 38enne

L’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata a, questa volta all’interno del CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) di viale Colli Aminei. L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 5 marzo, quando una donna di 38 anni, di origine russa, è stata soccorsa da un’ambulanza in piazza Sette Settembre a seguito di una lieve ferita alla mano.Giunta al pronto soccorso del CTO, la paziente, che si trovava in evidente stato di ebbrezza, ha improvvisamente dato in escandescenze. Nel corso del momento di agitazione, ha sferrato undi un, costringendolo a fermarsi dal lavoro per sottoporsi a controlli medici.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capodimonte, che hanno identificato lae l’hannoin stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni a un operatore sanitario.