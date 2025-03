Terzotemponapoli.com - Napoli Basket per Domenico Cirillo

Ladel, ma sportiva in generale, vuole ricordareè il giovane 17enne investito in viale Dohrn e morto poi in ospedale circa un mese fa. Il ragazzo era un appassionato di pallacanestro e militava nellaAcademy. Lunedì ci sarà una manifestazione in sua memoria cui ha aderito anche la società calcistica della città partenopea., il 10 Marzo la manifestazione in memoria diLa società maggiore delpartenopeo e laAcademy, hanno organizzato per lunedì prossimo 10 Marzo alle ore 16:30 alla Fruit Village Arena PalaBarbuto, una manifestazione in ricordo del giovane atletatragicamente scomparso un mese fa in un incidente stradale. Per l’occasione sarà disputato un incontro amichevole ditra la formazione Under 19 Gold dellaAcademy, società satellite della S.