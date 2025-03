Serieanews.com - Napoli, a luglio l’erede di Kvaratskhelia: c’è un nome favorito su tutti

Leggi su Serieanews.com

Dopo l’addio dial PSG, ilsi prepara alla grande rivoluzione estiva. Con un budget importante e l’ambizione di tornare competitivo, c’è unin cima alla lista per raccogliere la sua eredità., adi: c’è unsu(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comIl mercato di gennaio ha lasciato più domande che risposte in casa. La cessione di Khvichaal Paris Saint-Germain, per una cifra che ha sfiorato i 100 milioni, ha riempito le casse, ma ha svuotato la squadra di un talento irrinunciabile. E il mancato arrivo di un sostituto all’altezza ha fatto storcere il naso ai tifosi.Si è andati avanti con soluzioni di ripiego, tra adattamenti e scelte obbligate, ma è chiaro che serva altro. Lo sa bene Giovanni Manna, lo sa ancora meglio Antonio Conte, che ha già fatto capire che per restare sulla panchina azzurra dovrà avere garanzie concrete.