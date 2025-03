Liberoquotidiano.it - "Napoleone, ti sei scordato come è finita...": Vladimir Putin, scoppia la rissa con Macron

"Ancora oggi qualcuno non trova pace; ci sono persone che vogliono tornare ai tempi di, dimenticandosia andata a finire": il presidente russolo ha detto a Mosca durante una visita nella sede della fondazione Difensori della patria, riferendosi molto probabilmente al suo omologo francese Emmanuel, che nelle scorse ore si è chiesto chi mai possa credere che la Russia si fermerà all'Ucraina. Il capo dell'Eliseo ha detto anche che la Russia costituisce una minaccia per la Francia e per l'Europa. Di qui l'invito ad avviare un dibattito su un possibile ruolo delle armi nucleari a disposizione di Parigi a tutela di tutti i Paesi dell'Ue. Il riferimento del capo del Cremlino aBonaparte rimanda invece al momento in cui l'imperatore dei francesi lanciò la sua campagna di Russia nel giugno 1812.