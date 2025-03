Lanotiziagiornale.it - Mutui, la Bce taglia i tassi: ecco quanto si risparmierà sulle rate

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Bcedi nuovo idi 25 punti base, esattamente come previsto. Ma ora una pausa alla sforbiciata al costo del denaro non è da escludere. La Banca centrale europea ha quindi portato il tasso sui depositi al 2,50%, quellooperazioni di rifinanziamento al 2,65% e quello sui prestiti marginali al 2,90%. Una decisione presa senza opposizioni e con una sola astensione, da parte del governatore austriaco. E una mossa che comporterà anche una riduzione delledeiper le famiglie italiane.La politica monetaria “sta diventando meno restrittiva in modo significativo”, spiega il comunicato finale. Ma ora una pausa non va esclusa, come fa capire anche la presidente Christine Lagarde, che ribadisce che le decisioni verranno prese “riunione dopo riunione”. Se servirà una pausa, insomma, ci sarà, è il messaggio.