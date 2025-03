Juventusnews24.com - Mutti pronostica la lotta scudetto: «La Juve ha vinto contro il Verona un po’ a fatica, non mi convince». Ecco la posizione dei bianconeri per l’allenatore

di RedazionentusNews24la: tutte le dichiarazioni delsul momento dellae deiBortoloè intervenuto a Radio Marte per analizzare la stagione dellae il possibile inserimento deinella.PAROLE – «? Napoli, Inter e Atalanta sono avanti alla, che hacon ilun po’ a. E mipoco. Il campionato se lo giocano le prime tre, forse due, l’Atalanta è stata sfortunata con il Venezia ma non mi sembra molto serena, anche per situazioni interne. Questo è il momento decisivo del campionato: tutte affrontano gare delicate, il Napoli ha entusiasmo e autostima, l’Inter dal canto suo è quadrata e abituata a vivere momenti del genere, l’Atalanta può essere forse nelle prossime due l’arbitro del torneo, dovendo affrontaree Inter una dietro l’altro».