Quifinanza.it - Musk licenzia in Italia, l’email ai dipendenti di 5 basi Nato: “Spiegate se siete utili”

Il vento dei tagli di Elonarriva anche in. Dopo migliaia dimenti negli Stati Uniti, ora tocca ai lavoratori dellemilitari nel nostro Paese, tra cui Aviano, Sigonella, Napoli e Vicenza. A sollevare il caso è un’email inviata aidel Dipartimento della Difesa americano, in cui viene chiesto loro di fornire un elenco dettagliato delle attività svolte nell’ultima settimana per giustificare la propria posizione lavorativa. Chi non risponde, sarà considerato dimissionario.L’ordine arriva direttamente dal Doge, l’ufficio per l’efficienza del governo Usa creato daper ottimizzare la macchina amministrativa federale. La misura ha sollevato allarme in, dove molticivili delleUsa si trovano in una situazione di incertezza. I sindacatini già preso posizione, dichiarando inaccettabile questo metodo.