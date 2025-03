Ilgiorno.it - Muro pericolante, restyling in stallo. E cinque box di un condominio sono off-limits da dicembre 2018

Tra i fabbricati da ristrutturare della ex Fossati Lamperti, uno in particolare sta causando da tempo parecchi problemi. Si tratta dello stabile che affaccia sul cortile dell’attiguoFossati, che a causa di unsta causando la chiusura di un tratto di area privata, impedendo l’accesso a 5 box privati del vicino caseggiato. La questione è stata posta di recente in Consiglio comunale dal consigliere del Pd Pietro Zonca (foto), che da anni solleva il problema in aula. "Non è più accettabile quello che stanno subendo dai residenti delle abitazioni adiacenti alla ex fabbrica Fossati Lamperti – dichiara il consigliere –, i quali non posutilizzare i box e i posti macchina. Penso sia giunto il momento per mettere in campo tutte le iniziative necessarie nei confronti di organismi superiori che per assurdi motivi tengono bloccata questa situazione.