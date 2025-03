Ilfattoquotidiano.it - Muore a causa di un grave stato di disidratazione la 20enne bodybuilder Jodi Vance: “Prendeva sostanze per migliorare l’aspetto fisico”

È morta a 20 anni la. La, un arresto cardiaco provocato da undi. A chiarire meglio quanto accaduto ci ha pensato il coach della 2oenne, Justin Mihaly, sui social, rendendo pubbliche – con il consenso della mamma di lei, Jenny – alcune informazioni: “Sospetto che stesse assumentopericolose peril proprio, la sua salute era diventata molto preoccupante. Molte persone che le volevano bene hanno cercato di convincerla a rallentare”.Mihaly ha poi aggiunto che in ospedale, dagli esami effettuati, è risultata la presenza nel sangue di una delle sueusate della ragazza “a mia insaputa”. E ancora: “Se qualcuno vuole attribuirmi delle colpe per onorare al meglio la memoria di, lo accetto”.La famiglia diha condiviso sui social un messaggio: “Per chi non ne fosse ancora a conoscenza,ci ha lasciati ieri pomeriggio.