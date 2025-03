Tpi.it - Mundys si conferma leader nella sostenibilità: anche quest’anno raggiunto il massimo livello del rating di CDP

Laè un fattore decisivo per uno sviluppo sano e moderno. Un concetto alla base del lavoro delle aziende più lungimiranti, che al progresso economico legano laambientale ed energetica. Per il bene di tutti. Tra le più virtuose c’è sicuramente, che ha vistota la suaship sulla, rimanendoprestigiosa “A-list” di CDP, l’organizzazione internazionale di riferimento per la valutazione delle performance climatiche e ambientali delle aziende.Un risultato di prestigio che testimonia l’impegno continuo delle società del Gruppo che contribuiscono alla realizzazione di una strategia di decarbonizzazione che include oltre 150 iniziative mirate alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla gestione dei rischi legati al cambiamento climatico.