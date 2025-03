Inter-news.it - Moviola Feyenoord-Inter 0-2: Eskas, il rigore si dà in campo! – CdS

L’arbitro della partita traè il norvegese, che fa discutere un po’ sulche prima non dà e poi dà (giustamente) ai nerazzurri. Ladida parte del Corriere dello Sport.EPISODIO – Ad arbitrare, al de Kuip, ci ha pensato il fischietto norvegese. Sicuramente non un arbitro dalla grande esperienzanazionale. Nel complesso tiene bene e anche al livello disciplinare non fa errori. Ma nellasvolta dal Corriere dello Sport, il focus va principalmente sul calcio diassegnato all’per atterramento di Marcus Thuram da parte del terzino olandese Mitchell. L’arbitro vede il contatto ma lascia proseguire. Poi il VAR, saltando un po’ il protocollo, lo richiama edassegna il calcio di. Si tratta di un episodio da rilevare assolutamente in, perché ilc’è ma è anche un contatto che deve giudicare l’arbitro.