Mourinho esce allo scoperto e non le manda a dire: "Sono caduti in basso"

non accetta le accuse di razzismo ed, dopo i fatti acnell’ultimo derby di Istanbulstati giorni difficili per José, attuale allenatore del Fenerbahce in Turchia, il quale ha dovuto far fronte a delle accuse importanti, dopo ciò che è accaduto nell’ultimo derby di Istanbul. In particolare, tali accuse lo hanno portato a fare causa al Galatasaray per danni morali.Tutto inizia quando José, durante la conferenza stampa del post-partita di Fenerbahce e Galatasaray, ha accusato la panchina di questi ultimi di “saltare come delle scimmie”, quando hanno cercato di far espellere il suo difensore centrale Yusuf AkcicekQueste affermazioni hanno scatenato tante polemiche, accuse di razzismo e la squalifica per quattro giornate, poi ridotte a due.