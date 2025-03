Ilnapolista.it - Mourinho: «Dopo la mia squalifica, il capo della Commissione Disciplinare festeggiava con una maglia del Galatasaray»

Leggi su Ilnapolista.it

Joséha parlato per la prima volta, in esclusiva a Sky Sports News, delle accuse di razzismo che gli sono state rivolte dalil derby di Istanbul.«Non sono stati intelligenti nel modo in cui mi hanno attaccato, perché non conoscevano il mio passato», ha detto. “Non conoscevano i miei legami con l’Africa, con la gente africana, con i giocatori africani e con le associazioni benefiche africane. Tutti sanno chi sono come persona. Tutti conoscono i miei difetti, ma questo non rientra tra le mie cattive qualità, è esattamente il contrario».: «Ilcon ladel»Poi l’allenatore del Fenerbahce rilancia:«Mi sono chiesto: come hanno potuto scendere così in basso? Nel giorno in cui è stata decisa la miadi quattro partite, è diventato di dominio pubblico il fatto che ilstesse festeggiando tra amici con unadeladdosso.