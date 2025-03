Motomondiale sceglie Pirelli fornitore unico dal 2027, addio a Michelin

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) –allarga il suo impegno nel: giàin Moto2 e Moto3, lo sarà anche in MotoGp e MotoE dal: sottoscritto un contratto quinquennale con scadenza 2031, con l’azienda italiana che prenderà il posto di, confermata per la stagione in corso e quella successivacome da contratto.farà coincidere il proprio ingresso con la stagione nella quale il campionato entrerà in una nuova era, visto il debutto delle nuove moto frutto dei regolamenti tecnici previsti proprio dal. “Si afferma così la strategia di unper tutto il paddock, per fornire una scala di sviluppo ideale ai campioni di domani, impegnati nel proprio percorso verso i vertici di questo sport”, fa sapere Dorna, confermando che intantoresteràesclusivo della MotoGP e della MotoE fino al termine dell’attuale regolamento tecnico, cioé alla fine della stagione 2026.