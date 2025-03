Ilfattoquotidiano.it - Motodays 2025, adrenalina e innovazione su due ruote si incontrano alla Fiera di Roma

La Capitale si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dagli amanti delle due: dal 7 al 9 marzo, il Polo Fieristico alle spalle della-Fiumicino ospiterà, il salone che celebra la passione per moto e scooter, diventato negli anni il punto di riferimento per il Centro-Sud Italia. Tre giorni di spettacolo econ test ride, aree tematiche, competizioni ed esperienze uniche per tutti gli appassionati, dai neofiti ai motociclisti più esperti.L’edizione di quest’anno si svilupperà su una superficie di 40.000 metri quadrati, suddivisi in quattro padiglioni espositivi, dove i visitatori potranno scoprire le ultime novità del mercato e toccare con mano i nuovi modelli delle principali case produttrici. Non solo esposizione: il pubblico potrà mettersiprova con test ride su strada e off-road, partecipare a itinerari guidati e vivere l’emozione delle competizioni sportive nelle aree esterne.