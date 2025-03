Tpi.it - Mosca replica a Macron: “Ci minaccia, vuole la guerra come Napoleone e Hitler. Truppe europee in Ucraina? Reagiremmo”

duramente al discorso di Emmanuel, che si è detto pronto a estendere l’ombrello nucleare francese all’intera Ue e che continua a spingere per l’invio diina garanzia della sicurezza del Paese.“Dice che è necessario usare armi nucleari, prepararsi all’uso di armi nucleari contro la Russia, questa è sicuramente una”, attacca il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.Il numero uno della diplomazia del Cremlino si spinge a paragonare: “A differenza dei suoi predecessori, che hanno cercato di combattere contro la Russia , il signornon agisce in modo molto diplomatico”, osserva. “Loro – prosegue Lavrov – hanno dichiarato apertamente: ‘Dobbiamo conquistare la Russia, dobbiamo sconfiggere la Russia’. Lui apparentementela stessa cosa, ma per qualche ragione dice che è necessario combattere la Russia affinché non sconfigga la Francia, che la Russia rappresenta un pericolo per la Francia e l’Europa”.