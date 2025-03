Laprimapagina.it - Mosca: compromesso impossibile sulle truppe europee in Ucraina

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato che la Russia considererà la presenza delleinallo stesso modo in cui ha valutato la possibile presenza della NATO, definendo qualsiasi ipotesi di dispiegamento europeo un. Durante una conferenza stampa, riportata da Ria Novosti, Lavrov ha ribadito che qualsiasi intervento da parte di forze militarisul suolo ucraino comporterà automaticamente il coinvolgimento dei Paesi della NATO, facendo riferimento all’alleanza come il “vero” motore di queste operazioni. Secondo il ministro russo, indipendentemente dalle bandiere e dagli stemmi con cui verranno identificate queste forze, la loro natura rimarrà quella diappartenenti all’alleanza atlantica, con cui la Russia non è disposta a negoziare.