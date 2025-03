Tg24.sky.it - Morte Resinovich, "lesioni non attribuibili a evento accidentale"

L'ipotesi che la produzione delle lesività traumatico-contusive riscontrate sul corpo di Liliana"possa essere attribuita a unrisulta tecnicamente non prospettabile, delineando uno scenario in cui esse possono trovare una concreta e plausibile spiegazione tecnica solamente con l'avvenuto intervento di una terza persona. Non vi sono elementi tecnico scientifici che supportino l'ipotesi del suicidio" (IL CASO). E' uno degli elementi che emerge dalle conclusioni della super perizia firmata da Cristina Cattaneo, Stefano Vanin, Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone. Le evidenze tecniche a disposizione, osservano gli esperti, "convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta trova concreta motivazione tecnica".