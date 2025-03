Anteprima24.it - Morì per una caldaia difettosa, due patteggiamenti a Milano

Tempo di lettura: 2 minutiHanno entrambi patteggiato l’idraulico e il titolare del residence Linate di Novegro di Segrate finiti a processo per la morte di Francesco Mazzacane, 24enne originario di Torre del Greco, nel Napoletano, cheintossicato dal monossido di carbonio a causa di una, mentre alloggiava nella struttura nel novembre del 2022. Il gup diSonia Mancini ha accolto le pene concordate di due anni per l’idraulico, che si era occupato dell’installazione e della manutenzione della, e di un anno e dieci mesi per il titolare de residence.Entrambi gli imputati erano accusati di omicidio colposo in concorso, con l’aggravante di aver causato lesioni gravi a un’altra persona, ossia il compagno del 24enne che dormiva a sua volta nella struttura e che era sopravvissuto dopo essere stato in coma.