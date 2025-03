Lanazione.it - Morì dopo la soprassata: "Non è stato un batterio"

Ad uccidere la donna sessantenne residente a Città di Castello, che si era sentita maleaver mangiato laprodotta da un’azienda aretina, non sarebbeildella listeria ma un’infezione contratta in ospedale. O almeno questo, secondo la difesa dell’indagato, avrebbero dimostrato i due medici incaricati di effettuare la perizia per conto della Procura di Perugia che ha chiesto il rinvio a giudizio per il titolare dell’azienda. L’Asl 1 dell’Umbria aveva infatti effettuato un campionamento degli alimenti nell’abitazione, individuando la presenza delall’interno dell’alimento acquiin un’attività commerciale di Umbertide, ma prodotto e commercializzato da un’azienda agraria di Arezzo. L’azienda sanitaria ha inoltrato così la segnalazione alla Procura "per violazioni della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari".