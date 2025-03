Anteprima24.it - Montesarchio senz’acqua da stasera: le zone interessate

Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito della comunicazione di ieri da parte di Alto Calore Servizi in merito agli interventi sulla condotta idrica, che porterà a un’interruzione nell’erogazione dalle 22 di oggi 6 Marzo 2025 alle 16 di domani 7 Marzo 2025, il Sindaco diCarmelo Sandomenico precisa:“Ho avuto un colloquio con l’ingegner Francesco Capuano di Alto Calore ed ho ricevuto le seguenti rassicurazioni:– l’erogazione idrica sarà sospesa nell’area superiore al bivio di via Castello– non ci sarà alcuna interruzione né per le abitazioni né per le Scuole che insistono su Via Vitulanese, che sono alimentate dalla condotta “Latovetere”, non oggetto di lavori.I disagi, non attribuibili alle attività dell’amministrazione comunale, saranno dunque ristretti alle poche abitazioni che si trovano dopo il bivio per la Torre e il Castello”.