Montecitorio question time con la ministra Roccella

ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 5 marzo, a partire dalle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento.Laper la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro per le donne e la riduzione del divario occupazionale di genere (Bignami – FDI); sui lavori del Tavolo interistituzionale per l’individuazione degli strumenti tecnologici funzionali al rafforzamento della prevenzione con riguardo alla violenza sulle donne (Polidori – FI-PPE); sugli adempimenti relativi allo stato di attuazione della certificazione sulla parità di genere, ai sensi del codice delle pari opportunità (Gribaudo – PD-IDP); sulle politiche a sostegno della famiglia, dell’occupazione femminile e della genitorialità, alla luce delle misure previste dal cosiddetto Family Act (Boschi – IV-C-RE); sulle misure a favore delle donne e per il contrasto alla violenza di genere, con particolare riguardo alle risorse finanziarie destinate a tali finalità (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).