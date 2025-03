Parmatoday.it - Montechiarugolo, via al “Circo crew, creatività in movimento” per ragazzi

Leggi su Parmatoday.it

La magia dell’arte circense come mezzo per esprimersi, comunicare e divertirsi. Dal 6 marzo al 5 giugno 2025, tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16 al Centro giovani Air Jam di Monticelli Terme (Via Marconi, 13), ie le ragazze dipotranno trasformarsi in apprendisti clown.