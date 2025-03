Lanazione.it - Montecatini, hotel all’asta e in vendita: 40 strutture sul mercato

Terme, 6 marzo 2025 – Sono circa 40 gli alberghi e lericettive in, tramite procedura concorsuale o trattava privata, o comunque in procinto di finire sul. Gran parte di questi edifici sono attualmente inutilizzati e alcuni di loro hanno espresso anche un certo livello qualitativo in termini di ospitalità e qualità del servizio. Come l’La Pia, in via Montebello 30, all’angolo con via San Michele. Oggi, questo edificio che sorge in una delle zone più note nel corso dei decenni per le presenze di turisti appartenenti al ceto medio, è incon un prezzo base di 380mila euro, con offerta minima di 285mila. Per parteciparetelematica è necessario versare una cauzione del 10% del valore dell’offerta. Sembrava fatta lo scorso anno per ladell’exAugustus di viale Manzoni, ma un problema tecnico ha causato l’annullamento della procedura di gara e, a breve, la procedura dovrà essere ripetuta.