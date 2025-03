Ilgiorno.it - Montano Lucino, moto contro un’auto sul rettilineo: muore centauro di 37 anni

, 6 marzo 2025 – Unciclista di 37è morto questa mattina in conseguenza dello scon. L’incidente è avvenuto alle 9.15 a, in via dell’Industria, su unsul quale si affaccia una serie di grandi magazzini con relative intersezioni di accesso. Alla guida dell’auto, pare ci fosse un uomo di 87, ma gli accertamenti e la ricostruzione di quanto accaduto sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118: il medico ha constatato il decesso sul colpo delciclista. Anche il conducente dell’auto sarebbe rimasto leggermente ferito. (In aggiornamento)