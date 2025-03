Thesocialpost.it - Montano Lucino, incidente moto contro auto: morto 37enne nella zona industriale

Gravestradale questa mattina intorno alle 9di, in via dell’Industria, nei pressi di un noto centro commerciale. Unciclista di 37 anni ha perso la vita dopo un violento impatto tra la suae un’che stava svoltando in direzione dei negozi della.La dinamica dello sè ancora in fase di accertamento, ma l’impatto è stato particolarmente violento. Dopo l’urto, la vettura è rimasta bloccata, mentre ilciclista è stato sbalzato rovinosamente a terra. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.Sul posto sono giunti i carabinieri e la Polizia Locale per eseguire i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.