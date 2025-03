Game-experience.it - Monster Hunter Wilds è un trionfo nelle classifiche giapponesi, schizzano alle stelle le vendite di PS5

Per la prima volta dopo molto tempo, PS5 ha superato le 100.000 unità vendute in Giappone in una sola settimana. Questo straordinario risultato è dovuto a l fenomeno, che ha debuttato con ben 601.179 copie fisiche vendute. Il successo del gioco ha avuto un impatto diretto sullehardware, con PlayStation 5 che ha registrato numeri impressionanti e ha superato Nintendo Switch, solitamente regina del mercato giapponese.La suddivisione dellemostra che il modello standard della PS5 ha guidato il mercato con 75.070 unità, seguito dalla Digital Edition con 26.362 unità e dalla PS5 Pro con 7.546 unità. L’importanza diè chiara: si tratta del più grande lancio fisico per PS5 fino ad oggi, sebbene i numeri digitali, sempre più rilevanti in Giappone, non siano stati resi noti.