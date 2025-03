Monopoly | il film Lionsgate e LuckyChap ha trovato due sceneggiatori

Leggi su Cinefilos.it

: ilhadueIldista guadagnando slancio alla luce della notizia che lo studio ha concluso un accordo per John Francis Daley e Jonathan Goldstein per scrivere una sceneggiatura basata sul classico gioco da tavolo di Hasbro. Il progetto è prodotto da, la pluripremiata società di produzione di Barbie, e Hasbro Entertainment.ha esteso i suoi diritti di sviluppo per l’amato gioco da tavolo multigenerazionale con l’acquisto di eOne, completato nel dicembre 2023.è il marchio di giochi da tavolo più popolare al mondo ed è disponibile in oltre 100 paesi, e vende quasi mezzo miliardo di copie a partire dal 1935.“Sapevamo chesarebbe stato un faro per i migliori talenti in città ee Hasbro sono entusiasti che Goldstein e Daley abbiano deciso di unirsi al divertimento”, ha affermato Erin Westerman, co-presidente diMotion Picture Group.