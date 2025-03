Quotidiano.net - Moneta da 5 euro contro la violenza di genere: omaggio ad Alda Merini

Leggi su Quotidiano.net

La potenza delle parole, dure e inflessibili, di. La luce brillante del rosso delle scarpe rosse. E' ladedicata al contrasto dellale donne emessa oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze, coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e realizzata in argento 925 Fior di Conio, con valore nominale di 5. La, si legge in una nota congiunta del Mef e dell'Ipzs - apre uno squarcio, come quello che l'artista-incisora Claudia Momoni ha riportato sul dritto della, prima degli ultimi versi della poesia diiscritta, e chiede con forza libertà. "Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere", è una delle frasi riportate sullae scritte danel 1993. Sul rovescio della, all'interno di due cerchi concentrici, un paio di scarpette rosse simbolo della lottalasulle donne.