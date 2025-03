Mondiali di Curling Paralimpico l’Italia conquista il match con la Scozia

Leggi su Ilfaroonline.it

Sono in svolgimento a Steventson, in, idi. Persono in gara 5 atleti che puntano a grandi traguardi. Egidio Marchese (Disval), Angela Menardi (C.C. Dolomiti), Fabrizio Bich (Disval), Matteo Ronzani (C.C. Claut) ed Emanuele Spelorzi (Disval) hanno ceduto al Giappone per 5-8.Nella seconda partita con la stessaha vinto per 7-4.Nella giornata di oggi si concluderà il Round Robin, con la determinazione delle sei squadre che andranno avanti nel torneo, fino alla eliminazione diretta.sarà in gara con la Cina e il Canada, per chiudere il proprio Girone.Foto WorldFederation (da comitato.it)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.