Mondiale un miliardo di ragioni Club | il montepremi è da record

La cifra annunciata ieri dalla Fifa è qualcosa di pazzesco, stiamo parlando deldelperche nel prossimo giugno vedrà coinvolte anche Juventus e Inter. Ieri la Fifa ha annunciato che la somma a disposizione delle 32 squadre, complessivamente, sarà di undi dollari, al momento l’equivalente di 930 milioni di euro. E Inter e Juve possono gioire ancora prima di scendere in campo, perché saranno tra le squadra che beneficeranno maggiormente del premio economico stanziato dalla Federcalcio. La leva economica è verosimilmente destinata a zittire col tempo anche le proteste di chi lamenta un calendario troppo fitto, con l’inserimento della rassegna peralla fine delle stazioni nazionali. Qualche confronto con altre manifestazioni comparabili può rendere meglio l’idea: ildi Qatar 2022 ha redistribuito 440 milioni di dollari alle diverse nazionali (l’Italia come noto non c’era), mentre il nuovo format della Champions League a 36 squadre porterà alla divisione di una torta da 2,467 miliardi di euro.