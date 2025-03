Mondiale per Club montepremi monstre da 1 miliardo di dollari | quanto incasserà l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ilper2025 metterà in palio unrecord di undi(circa 930 milioni di euro). Il torneo, rinnovato nel format e allargato a 32 squadre, si disputerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, con Inter e Juventus tra le partecipanti.L’evento prenderà il via a Miami con la squadra locale,Miami. Le due italiane esordiranno a metà giugno:il 17 alle 3:00 italiane contro il Monterrey, la Juventus il 18, alla stessa ora, contro l’Al Ain.La FIFA, che prevede due miliardi didi entrate dall’evento, sottolinea il valore “senza precedenti” del, più del doppio di quello assegnato ai Mondiali in Qatar 2022 (440 milioni di). “Sarà l’apice del calcio pere un esempio di solidarietà: tutti gli incassi saranno redistribuiti tra i partecipanti e le squadre di tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente Gianni Infantino.