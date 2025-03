Internews24.com - Mondiale per Club Inter, svelata la ripartizione del montepremi da 1 miliardo: la possibile vincita per i nerazzurri

Leggi su Internews24.com

di Redazioneperladelda 1: laper ie per le altre squadreNei giorni scorsi era statala cifra faraonica delfinale messo a disposizione delle squadre che parteciperanno alper, tra le qualie Juve che rappresenteranno l’Italia. Marca ha svelato come verranno ripartite le vincite in base alla graduatoria attribuita alla singola squadra partecipante.PER– «per, ladelda 1di dollari (929 milioni di euro):500 milioni di euro fissi429 milioni di euro variabiliI 12europei si spartiranno il 65% del fisso, ovvero 284 milioni: 10 mln per tutti + una parte legata al ranking e alla visibilità.