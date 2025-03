Internews24.com - Mondiale per Club Inter, la FIFA mette sul piatto un maxi montepremi! Quasi un miliardo di euro?

di Redazioneper, lasulunundi? Le ultime sulla competizioneCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, laha annunciato ilrelativo alper, competizione in programma a giugno, che vedrà partecipare anche l‘. Ecco tutti i dettagli:- «Alla fine c’è la cifra ufficiale: undi dollari (al cambio circa 930 milioni di). Ildelperè undi dollari bello tondo da distribuire tra i 32finalisti. Rispetto alle previsioni di dicembre, durante il sorteggio dei gruppi, sono circa 200 milioni in più. La Champions vale due miliardi e mezzo, ma impegna tutta la stagione e per vincerla servono minimo quindici partite. Ilamericano, dal 14 giugno al 13 luglio, dura un mese.