MMA Alex Pereira sogna | Voglio sfidare Usyk nel pugilato E intanto la UFC investe sulla boxe in Arabia

Da McGregor contro Mayweather a Ngannou sul ring contro Fury e Joshua. Passando per lo stranissimo match tra Nate Diaz e lo youtuber Jake Paul. Storie diverse: c’è chi ha ben figurato (Ngannou vicino alla vittoria contro il Gypsy King) e chi è stato travolto (tutti gli altri). Ad accomunare i fighter Mma saliti sul ring contro i pugili sono i soldi, tanti, tantissimi, sufficienti per dare agli artisti marziali miste il coraggio di cambiare disciplina per una notte. Un desiderio simile è venuto anche ad, campione dei pesi massimi leggeri UFC, pronto aMagomed Ankalaev dopo aver battuto gente come Israel Adesanya (che lo ha però sconfitto nell’ultimo incrocio), Jan B?achowicz, Jamahal Hill e Ji?í Procházka. Il brasiliano però sembra aver alzato troppo il tiro: “In futuro mi piacerebbe affrontare Dricus (Du Plessis, ndr) o Jon Jones o addirittura combattere contro Oleksandrnel”.