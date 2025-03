Lanazione.it - Miv implementa i servizi e amplia l’offerta

Arezzo, 6 marzo 2025 – Dallo scorso 24 febbraio ha preso ufficialmente il via il nuovo piano dimesso a punto da Autolinee Toscane in collaborazione con gli otto comuni aderenti alla Miv e Confindustria. Tale nuovo piano è stato studiato principalmente per plasmare iche interessano il mondo del lavoro e adeguandoli ad esso, andando a variaresulla base degli orari di ingresso/uscita dei lavoratori di alcune grandi realtà aziendali, associate in Confindustria. Questo, ovviamente, senza nulla togliere alla vocazione iniziale delo di trasporto pubblico locale che ha visto l’inizio nel mese di maggio 2019, rivolgendosi in massima parte agli studenti. I nuovi, dunque, andranno a coniugare il mondo della scuola con quello del lavoro, prendendo anche in considerazione le coincidenze fra TPL extraurbano eo ferroviario.