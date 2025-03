Agi.it - Misurarsi la pressione con uno smartwatch

AGI - Monitorare laarteriosa in modo continuo e preciso senza l'uso di strumenti ingombranti è una delle sfide più importanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Secondo gli esperti, l'ipertensione è una delle condizioni più sottovalutate, spesso asintomatica ma strettamente legata a un aumento del rischio di infarti e ictus. Proprio per questo, un controllo regolare dei valori pressori può fare la differenza nella prevenzione. Tuttavia, recarsi frequentemente in farmacia o utilizzare i classici sfigmomanometri a casa può risultare scomodo e poco pratico. Unoin grado di eseguire misurazioni automatiche e regolari potrebbe rappresentare una rivoluzione nella gestione della salute cardiovascolare e per questo Huawei ha messo a punto lo smarwatch D2 che offrire un monitoraggio avanzato dellasanguigna direttamente dal polso, grazie a una combinazione di sensori di alta precisione, una mini-pompa e un cuscinetto gonfiabile per garantire misurazioni affidabili.