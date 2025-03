Mistermovie.it - Mister Movie | Pierce Brosnan affronta il potenziale ritorno in James Bond

Leggi su Mistermovie.it

L'iconico interprete di, ha recentementeto la possibilità di un suonel leggendario ruolo dell'agente segreto britannico. L'attore ha incarnato 007 in quattro film di successo, a partire da GoldenEye nel 1995, seguito da Il domani non muore mai (1997), Il mondo non basta (1999) e La morte può attendere (2002). Dopo di lui, Daniel Craig ha assunto il ruolo con Casino Royale nel 2006, concludendo la sua avventura con No Time to Die nel 2021.potrebbe tornare come? L'attore si esprime sul futuro del franchiseIn un'intervista rilasciata a GQ,ha risposto alle speculazioni su un possibilecome unpiù anziano. L'attore, oggi 71enne, ha dichiarato di essere "interessato" alla possibilità, ma ha anche sottolineato che sarebbe meglio lasciare spazio a una nuova generazione.