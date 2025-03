Mistermovie.it - Mister Movie | La Nuova Serie TV di Harry Potter, Data di Uscita e Tutto Quello che C’è da Sapere

Anche se i libri e i film disono ormai parte del passato, il magico mondo creato da J.K. Rowling non sembra mai svanire davvero. Dopo il successo globale della saga cinematografica, l'universo di Hogwarts sta per rivivere sotto forma di unaTV. La Warner Bros. ha confermato nel 2023 che sta sviluppando unaper il servizio di streaming Max (un nome che presto sostituirà HBO Max) che riprenderà le avventure del giovane mago.Il ritorno diin unavesteQuesta, che non è un prequel come Animali Fantastici, offrirà una rivisitazione fedele della trama originale dei libri. Con un formato inedito, ogni stagione sarà dedicata a uno dei sette romanzi, permettendo così di esplorare più a fondo il mondo magico rispetto ai film, che si concentravano solo sugli aspetti principali della trama.