Mistermovie.it - Mister Movie | Joaquin Phoenix e la sua intensità in Beau Is Afraid: l’intervento di Nathan Lane

Leggi su Mistermovie.it

è universalmente riconosciuto come uno degli attori più talentuosi e intensi di Hollywood. La sua carriera è costellata di ruoli complessi e profondi, come quello di Commodo ne Il Gladiatore, Johnny Cash in Quando l'amore brucia l'anima e il tormentato protagonista di The Master. Tuttavia, il suo ruolo più iconico resta quello di Arthur Fleck in Joker, performance che gli ha garantito l'Oscar nel 2019.L'attore premio Oscar e il suo stile di recitazione immersivoha recentemente lavorato con il visionario regista Ari Aster, noto per film disturbanti come Hereditary e Midsommar. La loro collaborazione si è concretizzata inIs, un'opera surreale che mescola horror e commedia nera. In questo contesto, l'dell'attore ha raggiunto livelli tali da richiedere l'intervento di un collega per stemperare l'atmosfera.