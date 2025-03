Mistermovie.it - Mister Movie | Il film di Monopoly prende vita: i registi di Dungeons & Dragons alla guida del progetto

Dopo anni di tentativi e speculazioni, l'adattamento cinematografico ditorna ufficialmente in sviluppo con una squadra di talento pronta a trasformare il celebre gioco da tavolo in un'esperienza cinematografica avvincente. La Lionsgate ha infatti annunciato che il duo John Francis Daley e Jonathan Goldstein, noti per la loro abilità nel combinare umorismo e azione, è stato scelto per scrivere la sceneggiatura del: Un'icona senza tempoCreato nel 1935,è uno dei giochi da tavolo più famosi e longevi della storia, ispirato a The Landlord Game. Con milioni di copie vendute in oltre 100 paesi, traduzioni in numerose lingue e innumerevoli versioni personalizzate basate su franchise di successo, il gioco è ormai parte integrante della cultura pop. Dall'iconicoGuy alle leggendarie carte "Esci gratis di prigione", i simboli del gioco sono riconoscibili in tutto il mondo.